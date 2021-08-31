Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата США

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга украинка разгромила представительницу Канады Ребекку Марино со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время украинка сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнта. В активе Марино 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем круге Свитолина сыграет с победителем пары Ребека Масарова (Швейцария) – Ана Богдан (Румыния).

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем US Open японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.