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Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата США

Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата США
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Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В матче первого круга украинка разгромила представительницу Канады Ребекку Марино со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время украинка сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнта. В активе Марино 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем круге Свитолина сыграет с победителем пары Ребека Масарова (Швейцария) – Ана Богдан (Румыния).

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем US Open японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 01:10 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Ребекка Марино
175
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
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