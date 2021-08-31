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Кукушкин в пяти сетах проиграл Андухару и вылетел с US Open

Кукушкин в пяти сетах проиграл Андухару и вылетел с US Open
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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл в матче первого круга Открытого чемпионата США. На старте турнирах он уступил представителю Испании Пабло Андухару со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут. За это время Кукушкин сделал 12 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 18 брейк-пойнта. На счету испанца 10 эйсов, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Андухар сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.

US Open (м). 1-й круг
30 августа 2021, понедельник. 20:45 МСК
Михаил Кукушкин
129
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 4 2
3 		4 6 6 6
             
Пабло Андухар
74
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
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