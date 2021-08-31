Циципас за 4 часа 44 минуты обыграл Маррея и вышел в следующий круг US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира грек обыграл британца Энди Маррея со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты. За это время Циципас сделал 19 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнта. На счету Маррея 9 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов.

В следующем круге Циципас встретится с французом Адриано Маннарино.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.