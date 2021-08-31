Маррей обвинил Циципаса в жульничестве во время матча на US Open

Британский теннисист Энди Маррей обвинил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в жульничестве на Открытом чемпионате США, сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Маррей остался недоволен длительными перерывами, которые брал Циципас.

«Мне никогда не требовалось так много времени, чтобы сходить в туалет. Вы с этим ничего не делаете. Мы можем поговорить об этом после матча, но это важно именно сейчас», — обратился Маррей к судьям.

Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.

Напомним, ранее немецкий теннисист Александр Зверев на турнире в Цинциннати обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время перерыва.