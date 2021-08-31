Маррей: я потерял уважение к Циципасу

Британский теннисист Энди Маррей высказался о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе после их матча в первом круге Открытого чемпионата США.

«Я потерял к нему уважение», — приводит слова Маррея журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Напомним, ранее Маррей во время матча обвинил Циципаса в жульничестве. Британец остался недоволен долгими перерывами, которые брал Циципас по ходу игры.

Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты. В следующем круге Циципас встретится с французом Адриано Маннарино.

Напомним, ранее немецкий теннисист Александр Зверев на турнире в Цинциннати обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время перерыва.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн.