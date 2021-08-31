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Блинкова проиграла 234-й ракетке мира в первом круге US Open

Блинкова проиграла 234-й ракетке мира в первом круге US Open
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Российская теннисистка, 84-я ракетка мира Анна Блинкова проиграла на старте Открытого чемпионата США. В матче первого круга россиянка проиграла представительнице Греции Валентини Грамматикопулу, которая занимает 234-е место в рейтинге WTA со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. За это время Блинкова сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнта. На счету Грамматикопулу 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов и 10.

В следующем круге Грамматикопулу сыграет с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия) – Ребекка Петерсон (Швеция).

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 02:30 МСК
Валентини Грамматикопулу
234
Греция
Валентини Грамматикопулу
В. Грамматикопулу
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Анна Блинкова
84
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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