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Циципас прокомментировал победу над Марреем на US Open

Циципас прокомментировал победу над Марреем на US Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над британцем Энди Марреем в первом круге Открытого чемпионата США.

«Это было непросто. Мне пришлось многим пожертвовать, чтобы вернуться. Думаю, сегодня была отличная атмосфера, много позитивного тенниса. Нью-йоркские болельщики известны как одни из самых лучших в мире», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Напомним, ранее Маррей во время матча обвинил Циципаса в жульничестве. Британец остался недоволен долгими перерывами, которые брал Циципас по ходу игры.

Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты. В следующем круге Циципас встретится с французом Адриано Маннарино.

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