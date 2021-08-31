Касаткина разгромила Пиронкову на старте US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира россиянка обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты, за которые Касаткина сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пиронковой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем круге Касаткина встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.