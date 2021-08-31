Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина разгромила Пиронкову на старте US Open

Касаткина разгромила Пиронкову на старте US Open
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира россиянка обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты, за которые Касаткина сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пиронковой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем круге Касаткина встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 03:25 МСК
Цветана Пиронкова
107
Болгария
Цветана Пиронкова
Ц. Пиронкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021