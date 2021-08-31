«Уходить на 20 минут в туалет — нормально?» Ник Кирьос поспорил с судьёй на US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос вступил в перепалку с судьёй, который объявил ему предупреждение за слишком долгое выполнение подачи. В первом круге Открытого чемпионата США Ник проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 4:6, 0:6.
«То есть мне надо отходить к стене, чтобы просто вытереть руки от пота, и я за это получаю предупреждение, хотя некоторые уходят в туалет на 20 минут и это нормально? Объясните мне. Чёрт возьми, в этом нет никакого смысла. Моя работа — выходить на корт и играть для зрителей, а не ходить туда-сюда за полотенцем. Это не моя работа. Это чушь собачья! Это моё полотенце, мне должны разрешить положить его туда, куда я хочу», — сказал Кирьос на корте.
Арбитр Карлос Бернардес ответил: «Это часть игры».
Кирьос отреагировал так: «Это не часть игры. Писать кому-то сообщения — это тоже часть игры? Ходить в туалет на 20 минут — тоже часть игры? Это бред».
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