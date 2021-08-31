Наоми Осака: я не из тех, кто будет развлекать болельщиков во время матча

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу в матче с Мари Боузковой (Чехия) в первом круге US Open. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

«Сегодняшняя игра была очень непростой. Важно было победить именно в двух сетах. Наконец-то я выступила перед реальными болельщиками. Последние турниры в основном проходили без зрителей и с интершумом, так что вновь видеть присутствие людей — прекрасно. Конечно, я не из тех, кто развлекает болельщиков сумасшедшей подачей или чем-то похожим. Я достаточно сконцентрирована на игре.

В моей жизни произошло множество событий, которые заставили меня быть тем, кем я сейчас являюсь. Для меня очень важно, когда маленький ребенок говорит мне, что я его любимый игрок или пример для подражания. Это большая честь для меня. После таких вещей я начинаю ещё больше верить в себя», — приводит слова Осаки официальный сайт US Open.