Победа над Гаске стала для Медведева 200-й в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев одержал 200-ю победу в карьере, победив француза Ришара Гаске в первом круге US Open 2021. Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:1.
Следующим соперником Медведева станет 57-я ракетка мира немец Доминик Кёпфер, который ранее обыграл француза Кентена Алиса в пяти сетах (6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4).
Медведев уже встречался с Кёмпфером ранее. Это было в четвёртом круге US Open 2019. Тогда российский теннисист одержал уверенную победу со счётом 3:1 (3:6, 6:3, 6:2, 7:6).
Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.
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