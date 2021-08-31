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Победа над Гаске стала для Медведева 200-й в карьере

Победа над Гаске стала для Медведева 200-й в карьере
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал 200-ю победу в карьере, победив француза Ришара Гаске в первом круге US Open 2021. Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:1.

Следующим соперником Медведева станет 57-я ракетка мира немец Доминик Кёпфер, который ранее обыграл француза Кентена Алиса в пяти сетах (6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4).

Медведев уже встречался с Кёмпфером ранее. Это было в четвёртом круге US Open 2019. Тогда российский теннисист одержал уверенную победу со счётом 3:1 (3:6, 6:3, 6:2, 7:6).

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 06:05 МСК
Ришар Гаске
79
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 1    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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