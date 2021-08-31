Матс Виландер отреагировал на претензии Маррея к Циципасу на US Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался по поводу претензий Энди Маррея к Стефаносу Циципасу. Напомним, во время матча первого круга US Open британец обвинил третью ракетку мира в жульничестве.

«Циципас очень много потеет, поэтому он уходит, чтобы сменить одежду. Думаю, некоторые люди могут сделать это за семь минут, а некоторым требуется чуть больше времени.



Не считаю, что Энди проявил неопытность, но он был очень раздражён. Из-за долгих перерывов он не двигался, поэтому, возможно, не смог принять несколько подач.

Все топ-игроки иногда нарушают правила. Они делают это ненамеренно, просто так получается. Надаль слишком растягивает время при подаче, Джокович слишком часто берёт медицинские перерывы, Макинрой орал, Коннорс тоже делал то, что хотел», — приводит слова Виландера Tennis 365.

Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.