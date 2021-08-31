Циципас отреагировал на слова Маррея о том, что он потерял уважение к Стефаносу

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал высказывание британца Энди Маррея о нём после матча первого круга Открытого чемпионата США. Во время игры трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обвинил Циципаса в жульничестве. Британец остался недоволен долгими перерывами, которые брал грек по ходу игры. Энди после матча сказал, что потерял уважение к Циципасу.
«Если ему есть что мне сказать, то нам нужно обсудить это вдвоём. Мы должны разобраться, что пошло не так. Не думаю, что я нарушил какие-то правила. Я следовал всем инструкциям, как и другие. Да, нам есть о чём поговорить с ним. Я не думаю о том, что он чувствует, когда сам играю. Это не мой приоритет. Пока я следую правилам и предписаниям ATP — всё нормально. Я ничего не имею против Энди. Абсолютно ничего», — цитирует Циципаса официальный сайт турнира.
Циципас победил Маррея со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4.
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