Стивенс — о Гауфф: чувствую себя старой, когда смотрю на неё. Она выросла у меня на глазах

Американская теннисистка Слоан Стивенс дала интервью после победы в матче с Мэддисон Киз на US Open. Во втором круге бывшая первая ракетка мира встретится с ещё одной соотечественницей Кори Гауфф.

«Играть с Мэдисон всегда сложно. Мы подруги, и, конечно, американкам играть на US Open всегда непросто, тем более учитывая, что мы встречались с ней в финале в 2017-м. Я думаю, что сегодня мы обе вышли и сделали всё возможное, поэтому зрители увидели действительно отличный матч. Жаль, что кто-то должен пройти дальше, а кто-то выбывает из турнира.

Судья сегодня вообще нагнетала. Не знаю, что произошло. Обычно у нас никаких проблем, так что я ничего не понимаю. В итоге я просто говорила команде: «Заткнитесь, ничего не делайте, потому что вы её злите».

В следующем круге мне предстоит играть с Кори Гауфф. Отличная девочка. Я зову её Кокофина, знаю где-то лет с восьми. Чувствую себя такой старой, потому что она выросла у меня на глазах. Она очень классная, и у неё отличное будущее», — приводит слова Стивенс официальный сайт US Open.