Энди Маррей объяснил, почему перестал уважать Стефаноса Циципаса

Британский теннисист Энди Маррей подробно объяснил свои слова о том, что он перестал уважать грека Стефаноса Циципаса. Вчера, 30 августа, они встретились в первом круге Открытого чемпионата США. Во время матча Маррей обвинил Циципаса в жульничестве. Британец остался недоволен долгими перерывами, которые грек брал по ходу игры.

«Дело не в том, что Циципас уходил с корта. Дело во времени. Я говорил со своей командой перед матчем, и мне сказали, что нужно быть готовым к подобным вещам, если игра будет складываться не в его пользу. Я старался быть готовым.

Но проблема в том, что нельзя так останавливать матч, чтобы это сказывалось на твоём физическом состоянии. Когда проводишь такой брутальный матч, а потом останавливаешься на 7-8 минут, то происходит спад. Ты можешь подготовиться к такому психологически, но столь долгие паузы прежде всего сказываются на физическом состоянии.

Он брал паузу перед моей подачей. Взял медицинский перерыв после того, как я выиграл третий сет. В третьей партии счёт был 0:30, и он решил уйти — не знаю, менял ли он ракетку или делал что-то другое. То, что такие вещи происходят в подобные моменты, не может быть совпадением. Не думаю, что у него были проблемы. После этого мы играли ещё два часа. С ним всё было в порядке, он прекрасно двигался.

Я расстроен, потому что это сказалось на итоге матча. Я не утверждаю, что точно выиграл бы этот поединок, но действия Циципаса точно сказались. Я высоко его ценю. Он великолепный теннисист и много значит для нашего вида спорта. Но для подобных вещей у меня вообще нет времени. Поэтому я потерял к нему всякое уважение», — цитирует Маррея официальный сайт турнира.

Циципас победил Маррея со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4.