Камельзон — о победах Рублёва и Медведева на US Open: такой старт пойдёт им на пользу

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал стартовые победы Андрея Рублёва и Даниила Медведева на US Open.
«Самое главное — стартовать. Ни у Медведева, ни у Рублёва не было супер-противников, но эти ребята умеют играть. Прежде всего, я рад за старт Медведева, потому что Гаске — это старый и известный человек, с которым мы долго контактировали. Сегодня это большой мастер, но Медведев абсолютно спокойно стартовал. Это знак, что Даниил так сможет и дальше. То же самое и у Рублёва. Андрей взял свои три сета и не парился. Такой старт пойдёт на пользу российским теннисистам.
В игре на таком турнире уже ничего не добавляют. Здесь играют, как умеют. Если где-то немного расслабишься — тебя ребята сразу накроют. Нет ни Джоковича, ни Надаля, ни Федерера. И сейчас все будут претендовать на первое место. Надо каждый раз играть, будто финал.
Андрей Рублёв — моя слабость и надежда. У меня и с ним, и с его мамой хорошие отношения. Его мама и сделала, я только немного помог. Очень хочу, чтобы Рублёв попал в четвёрку. Он ни на кого не похож. Рублёв и Медведев никого не копировали. Это наша советская, российская постановка игры в теннис. Её ещё никто не прошёл в мире», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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