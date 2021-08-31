Халеп — о травме голени: я понимаю, что уже нахожусь в возрасте

13-я ракетка мира Симона Халеп прокомментировала свою победу над Камилой Джорджи в первом круге Открытого чемпионата США (6:4, 7:6). Румынская теннисистка рассказала, что её всё ещё беспокоит травма икроножной мышцы ноги.

«Во время паузы перед турниром я не могла много двигаться на тренировках из-за травмы ноги, поэтому я очень усиленно тренировала подачи, как видите, это сегодня сработало.

Несколько дней назад я примерно 30 минут попыталась потренироваться без тейпа, но мне снова стало больно. Наверное, это больше психологический момент, но травма всё ещё не прошла до конца. Так что лучше перестраховаться тейпированием.

Вообще здоровье было главной проблемой в этом году. Травма голени стала самой серьезной в моей карьере. Я не знала, что мне нужно делать. Поначалу она меня слишком расстроила. Потом я слишком спешила восстановиться к Уимблдону, потому что очень хотела защитить титул, но из-за этого мне пришлось пропустить еще четыре недели.

Это был новый опыт, и я сделала выводы. Когда у меня что-то болит, я останавливаюсь и стараюсь как можно лучше восстановиться.

В целом я понимаю, что я уже в возрасте – мне почти 30 (улыбается). Думаю, что такие травмы – это нормально, когда тебе 29 или 30 лет», — сказала Халеп на пресс-конференции после матча первого круга US Open.

Напомним, Халеп получила надрыв левой голени на майском турнире в Риме. После этого Симона не участвовала в розыгрыше титула на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также не ездила на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.