Алисия Паркс повторила самую сильную подачу в истории женского US Open
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Американская теннисистка Алисия Паркс во время матча первого круга US Open с Ольгой Данилович (Сербия) повторила рекорд самой сильной подачи в истории турнира.
Теннисистка выполнила подачу со скоростью 208 км/ч. Это повторение рекорда, который установила Винус Уильямс из США в 2007 году.
Встреча завершилась победой Ольги Данилович со счётом 6:3, 7:5. В следующем круге представительница Сербии встретится с Наоми Осакой (Япония).
Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующей победительницей US Open является 23-летняя Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.
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