Алисия Паркс повторила самую сильную подачу в истории женского US Open

Американская теннисистка Алисия Паркс во время матча первого круга US Open с Ольгой Данилович (Сербия) повторила рекорд самой сильной подачи в истории турнира.

Теннисистка выполнила подачу со скоростью 208 км/ч. Это повторение рекорда, который установила Винус Уильямс из США в 2007 году.

Встреча завершилась победой Ольги Данилович со счётом 6:3, 7:5. В следующем круге представительница Сербии встретится с Наоми Осакой (Япония).

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующей победительницей US Open является 23-летняя Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.