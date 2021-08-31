Энди Маррей: Джефф Безос дважды успеет слетать в космос, пока Циципас ходит в туалет

Британский теннисист Энди Маррей продолжает негодовать по поводу поведения грека Стефаноса Циципаса во время матча первого круга US Open. Напомним, во время игры трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обвинил своего соперника в жульничестве из-за того, что тот тратил слишком много времени на перерывы.

«Факт дня. Стефаносу Цитипасу требуется в два раза больше времени, чтобы сходить в туалет, чем Джеффу Базосу, чтобы слетать в космос. Интересно», — написал Маррей в своём «твиттере»

Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.



Напомним, ранее немецкий теннисист Александр Зверев на турнире в Цинциннати обвинил Циципаса в получении подсказок по телефону от отца во время перерыва.