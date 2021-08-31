Победитель Уимблдона Кэш поддержал Маррея, который обвинил Циципаса в жульничестве

Бывший австралийский профессиональный теннисист, победитель Уимблдона Пэт Кэш высказался по поводу ситуации между британцем Энди Марреем и греком Стефаносом Циципасом. Напомним, во время игры трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обвинил своего соперника в жульничестве из-за того, что тот тратил слишком много времени на перерывы.
«Всё в рамках действующих правил, но Энди Маррей прав. Как долго я говорил о перерывах на туалет и тайм-аутах во время травм как о форме игрового жульничества, которое зашло слишком далеко? Я видел гораздо худшие вещи, чем этот инцидент. Могут ли бегуны, отстающие в марафоне, остановить забег, чтобы отдохнуть? Необходимо серьёзно пересмотреть правила игры в теннис! Есть множество спорных вещей в нашей игре, которые требуют изменений», — написал Кэш в своём «инстаграме».
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