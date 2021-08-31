Бывший судья: туалетные правила устанавливает Совет игроков АТР. Турнирам плевать на это

Бывший теннисный арбитр Ричард Ингс прокомментировал просьбы игроков ограничить продолжительность туалетных перерывов во время матчей.

«Это я написал правила туалетных перерывов, и установить временные ограничения на поход в туалет очень сложно. Я пробовал статистический анализ среднего времени перерыва, но подозреваю, что есть выдающиеся случаи.

К тому же у главных кортов туалеты рядом. С маленьких кортов до ближайшей уборной, возможно, придётся идти сотни метров через толпу зрителей. А у женских туалетов ещё бывают длинные очереди.

Нужно, чтобы правила были справедливыми для всех игроков. Создать такие правила, которыми ещё и невозможно будет злоупотреблять.

А что касается турниров. Им наплевать на правила туалетных перерывов. Всё это устанавливает Совет игроков АТР. Теннисисты сами могут адаптировать правило. Турнирам на это всё равно», — написал Ингс у себя в «твиттере».

Пост доступен в «твиттере» Ричарда Ингса.

Напомним, во время игры первого круга US Open со Стефаносом Циципасом трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей обвинил своего соперника в жульничестве из-за того, что тот тратил слишком много времени на перерывы.

Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.

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