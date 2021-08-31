Пэр — о нецензурной брани в матче US Open: я ни в коем случае не говорил со зрителем

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал свои нецензурные выражения во время матча первого круга US Open.
Пост доступен в «твиттере» Бенуа Пэра.
«Ох уж эти микрофоны. Скажу одно – я нецензурно разговаривал с самим собой, обычно говорю себе не самые приятные вещи, если не идёт игра. Прошу прощения за эти слова, я хотел хорошо выступить и потерял хладнокровие. Но я ни в коем случае не говорил со зрителем», – написал Пэр у себя в «твиттере».
Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата США Бенуа Пэр встречался с сербским теннисистом Душаном Лайовичем. Матч завершился победой серба в четырёх сетах (6:3, 7:5, 2:6, 6:4).
Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы.
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