Брат Циципаса резко высказался в адрес Маррея на фоне инцидента в первом круге US Open

Петрос Циципас, брат третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса, позволил себе резкое высказывание в адрес трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея.
Петроса возмутило поведение Маррея во время и после матча со Стефаносом в первом круге US Open – 2021. Напомним, Энди обвинил своего соперника в жульничестве из-за того, что тот тратил слишком много времени на перерывы. Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.
«Никогда не ожидал такого поведения от вроде как теннисной легенды», — написал Петрос в своём «твиттере». Через некоторое время брат Циципаса удалил публикацию, добавив новый твит. «Твиттер такой интересный, я не могу», — добавил Петрос.
- 31 августа 2021
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