Алекс Корретха поделился мнением о конфликте Маррея с Циципасом на US Open – 2021

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекc Корретха прокомментировал конфликт британца Энди Маррея с греком Стефаносом Циципасом в первом круге US Open – 2021. Напомним, во время игры трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обвинил своего соперника в жульничестве из-за того, что тот тратил слишком много времени на перерывы.
«Конечно, мы все в своё время ходили и в туалет, и в раздевалку во время матча. Но всё-таки очень странно тратить на это больше восьми или девяти минут. Особенно странно, когда у тебя тяжёлый матч, после такого перерыва сложнее снова войти в игру. Не думаю, что Стефанос делает это специально, чтобы выбить соперника из ритма. Думаю, он просто не торопится и, вероятно, никто его не подгоняет, вроде, «Стеф, поторопись!» В таких случаях организаторы турнира должны появиться и сказать: «Слушай, ты не можешь тратить 10 минут после второго и третьего сета на уход в туалет».
Думаю, из-за этого Энди было сложно вернуться в игру. Когда вы становитесь старше, ваши мышцы ещё жёстче, чем раньше. Конечно, я не говорю, что Энди стар, но, как по мне, Циципас физически был сильнее к концу матча», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.
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