Действующий чемпион US Open Доминик Тим высказался о конфликте Маррея с Циципасом

Действующий чемпион US Open австриец Доминик Тим прокомментировал конфликт британца Энди Маррея с греком Стефаносом Циципасом в первом круге US Open – 2021. Напомним, во время игры трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обвинил своего соперника в жульничестве из-за того, что тот тратил слишком много времени на перерывы. Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.

«Во-первых, это был чертовски хороший матч, отличный теннис. На самом деле, приятно смотреть на то, как была накалена атмосфера. Я видел большую часть матча и полностью понимаю чувства Энди. Но моя точка зрения такова: в условиях Нью-Йорка, в пяти сетах вам нужно выходить с корта по крайней дважды, чтобы просто поменять шорты. С этим ничего не поделаешь, особенно когда ты сильно потеешь. Но, конечно, всё равно нужны какие-то ограничения во времени. Ведь чтобы выйти и переодеться нужно минуты 3-4, максимум, 5. Я смотрел пресс-конференцию Энди, он был абсолютно прав. Такие перерывы невероятно охлаждают тело, вы становитесь жёстким, возвращаться после этого в игру совсем не просто», — сказал Тим в эфире Tennis Channel.

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