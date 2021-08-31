Финалистка 2016 года Каролина Плишкова с победы стартовала на US Open — 2021

Четвёртая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США – 2021.

В стартовом для себя матче Плишкова (4) в двух сетах обыграла представительницу США Кэти Макнелли со счётом 6:3, 6:4. Поединок продлился 1 час 23 минуты. Плишкова 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Макнелли — 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде чешка сразится с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Аманда Анисимова (США).

Отметим, что в 2016 году Плишкова дошла до финала Открытого чемпионата США.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, что в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.