Александр Зверев в трёх сетах обыграл Сэма Куэрри и вышел во второй круг US Open — 2021

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев успешно стартовал на Открытом чемпионате США – 2021.

В матче первого круга Зверев в трёх сетах обыграл представителя США Сэма Куэрри со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Зверев 18 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника — 17 эйсов и 5 двойных ошибок.

В следующем раунде четвёртый сеяный Зверев сразится с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Люка Пуй (Франция).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. Отметим, в финале 2020 года Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) обыграл именно Зверева.