Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянин Аслан Карацев пробился во второй круг Открытого чемпионата США — 2021

Россиянин Аслан Карацев пробился во второй круг Открытого чемпионата США — 2021
Комментарии

25-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев пробился во второй круг Открытого чемпионата США – 2021.

В стартовом поединке Карацев (21) в упорной борьбе обыграл представителя Испании Хуаме Мунара со счётом 7:5, 1:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Мунара — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде Карацев сразится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) – Джанлука Маджер (Италия).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. В финале 2020 года Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) обыграл немца Александра Зверева.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 18:10 МСК
Аслан Карацев
25
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		1 6 6  
5 		6 3 2  
             
Хауме Мунар
65
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021