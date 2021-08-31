25-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев пробился во второй круг Открытого чемпионата США – 2021.

В стартовом поединке Карацев (21) в упорной борьбе обыграл представителя Испании Хуаме Мунара со счётом 7:5, 1:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 9 минут. Карацев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Мунара — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде Карацев сразится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) – Джанлука Маджер (Италия).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. В финале 2020 года Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) обыграл немца Александра Зверева.