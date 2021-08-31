Карен Хачанов завершил выступление на US Open — 2021 в первом круге
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США – 2021.
В стартовом для себя матче Хачанов (25) в пяти сетах уступил представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6. Поединок теннисистов продлился 3 часа 10 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Харриса — 20 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. В финале 2020 года Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) обыграл немца Александра Зверева.
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