Эшли Барти обыграла Веру Звонарёву в первом круге Открытого чемпионата США — 2021

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти успешно стартовала на Открытом чемпионате США – 2021.
В матче первого круга Барти (1) в двух сетах обыграла россиянку Веру Звонарёву со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час 30 минут. Барти 11 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Звонарёвой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В следующем раунде Барти сразится с Кларой Таусон из Дании.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.
- 31 августа 2021
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