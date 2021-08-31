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Эшли Барти обыграла Веру Звонарёву в первом круге Открытого чемпионата США — 2021

Эшли Барти обыграла Веру Звонарёву в первом круге Открытого чемпионата США — 2021
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти успешно стартовала на Открытом чемпионате США – 2021.

В матче первого круга Барти (1) в двух сетах обыграла россиянку Веру Звонарёву со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 1 час 30 минут. Барти 11 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Звонарёвой — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Барти сразится с Кларой Таусон из Дании.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2021, вторник. 21:20 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9  
1 		6 7  
         
Вера Звонарёва
101
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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