Мама Циципаса: претензии Маррея неуместны, потому что Стёпа не нарушал никаких правил

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мать третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса, прокомментировала конфликт сына с британцем Энди Марреем в первом круге US Open – 2021.

Напомним, во время игры трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обвинил своего соперника в жульничестве из-за того, что тот тратил слишком много времени на перерывы. Сам матч завершился победой Циципаса со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 4 часа 44 минуты.

«Честно говоря, при счёте 1:4 в третьем сете я легла спать, потому что у нас в Европе было поздно. Думала, что Энди своё уже не упустит. Всё-таки он большой мастер, бывший чемпион. Было видно, что он набрал форму, что для него этот матч принципиальный. Он не так часто играл с молодыми игроками, и ему хотелось показать свой лучший теннис.

Претензии Маррея мне кажутся неуместными, потому что Стёпа не нарушал никаких правил. На турнирах «Большого шлема» разрешается дважды брать туалетный перерыв. К тому же он брал тайм-ауты после выигранных сетов. Ни для кого не секрет, что он сильно потеет, особенно во время матчей. У него такая особенность организма. Могу сказать, что в жизни у него даже тапочки промокают насквозь. А что касается длительности этих перерывов, то это очень противоречивый вопрос. Я понимаю, что никому не хочется долгих пауз, но Стефанос делает это неосознанно. Он в принципе не очень расторопный, это проявляется даже в бытовых вещах. Но в его действиях нет никакого злого умысла», — приводит слова Сальниковой Junior Tennis.

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