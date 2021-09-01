Анастасия Потапова вылетела в 1-м круге US Open от американки Джессики Пегулы

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч первого круга престижного турнира US Open, в котором 20-летней россиянке Анастасии Потаповой (89-е место рейтинга) противостояла представительница США Джессика Пегула (25-е место рейтинга). Встреча завершилась победой американки в двух сетах – 2:6, 2:6. Продолжительность игры составила 1 час и 5 минут.



На счету Потаповой в этой игре одна подача навылет, три двойные ошибки и один из семи (14%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у её оппонентки – два эйса, ни одной двойной ошибки и пять из восьми успешных (63%) брейк-пойнтов.

Отметим, что в параллельном матче польская теннисистка Ига Свёнтек разобралась в двух сетах с Джейми Лоб из США (6:3, 6:4).