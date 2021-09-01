Анастасия Потапова вылетела в 1-м круге US Open от американки Джессики Пегулы
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч первого круга престижного турнира US Open, в котором 20-летней россиянке Анастасии Потаповой (89-е место рейтинга) противостояла представительница США Джессика Пегула (25-е место рейтинга). Встреча завершилась победой американки в двух сетах – 2:6, 2:6. Продолжительность игры составила 1 час и 5 минут.
На счету Потаповой в этой игре одна подача навылет, три двойные ошибки и один из семи (14%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у её оппонентки – два эйса, ни одной двойной ошибки и пять из восьми успешных (63%) брейк-пойнтов.
US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 00:20 МСК
89
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
25
Джессика Пегула
Д. Пегула
Отметим, что в параллельном матче польская теннисистка Ига Свёнтек разобралась в двух сетах с Джейми Лоб из США (6:3, 6:4).
Комментарии
- 1 сентября 2021
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22:23
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21:19
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20:54
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20:17
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18:59
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18:09
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17:29
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17:00
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16:50
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16:25
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15:25
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15:20
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