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Анастасия Потапова вылетела в 1-м круге US Open от американки Джессики Пегулы

Анастасия Потапова вылетела в 1-м круге US Open от американки Джессики Пегулы
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч первого круга престижного турнира US Open, в котором 20-летней россиянке Анастасии Потаповой (89-е место рейтинга) противостояла представительница США Джессика Пегула (25-е место рейтинга). Встреча завершилась победой американки в двух сетах – 2:6, 2:6. Продолжительность игры составила 1 час и 5 минут.

На счету Потаповой в этой игре одна подача навылет, три двойные ошибки и один из семи (14%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у её оппонентки – два эйса, ни одной двойной ошибки и пять из восьми успешных (63%) брейк-пойнтов.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 00:20 МСК
Анастасия Потапова
89
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Джессика Пегула
25
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Отметим, что в параллельном матче польская теннисистка Ига Свёнтек разобралась в двух сетах с Джейми Лоб из США (6:3, 6:4).

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 00:10 МСК
Джейми Лоб
194
США
Джейми Лоб
Д. Лоб
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
8
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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