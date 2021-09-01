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Вероника Кудерметова не смогла пробиться во 2-й круг турнира US Open

Вероника Кудерметова не смогла пробиться во 2-й круг турнира US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» состоялся матч первого круга престижного турнира US Open между 24-летней представительницей России Вероникой Кудерметовой (31-й номер рейтинга) и 31-летней румынкой Сораной Кырстя (39-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой представительницы Румынии в трёх сетах – 7:6. 3:6, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа и 2 минуты.

В следующем круге турнира Соране Кырстя будет противостоять американка Шелби Роджерс (43-е место рейтинга).

Напомним, что турнир US Open проходит в Нью-Йорке (США) с 30 августа по 12 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 27,2 млн. Прошлой победительницей является представительница Японии Наоми Осака.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 01:05 МСК
Сорана Кырстя
39
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 5 		6 0
         
Вероника Кудерметова
31
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии
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