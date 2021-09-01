Павлюченкова и Самсонова уверенно прошли во 2-й круг турнира US Open
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30-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (15-е место рейтинга) и её 22-летняя соотечественница Людмила Самсонова уверенно вышли во 2-й круг престижного турнира US Open, проходящего в США.
Павлюченковой за 1 час 18 минут удалось обыграть в двух сетах Элисон Риске (35-е место рейтинга) из США – 6:4, 6:2. Самсонова за почти аналогичное время (1 час 13 минут) разобралась с представительницей Великобритании Кэйти Бултер (190-е место рейтинга) – 6:3, 6:2.
Во 2-м круге турнира US Open Анастасии Павлюченковой будет противостоять оппонентка из Словакии – Анна Шмидлова (93-е место рейтинга). Самсонова же поспорит за выход в 3-й круг с победительницей пары Надия Подороска (Аргентина) – Гретье Миннен (Бельгия).
US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 02:20 МСК
35
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
0 : 2
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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