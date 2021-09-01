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Павлюченкова и Самсонова уверенно прошли во 2-й круг турнира US Open

Павлюченкова и Самсонова уверенно прошли во 2-й круг турнира US Open
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30-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (15-е место рейтинга) и её 22-летняя соотечественница Людмила Самсонова уверенно вышли во 2-й круг престижного турнира US Open, проходящего в США.

Павлюченковой за 1 час 18 минут удалось обыграть в двух сетах Элисон Риске (35-е место рейтинга) из США – 6:4, 6:2. Самсонова за почти аналогичное время (1 час 13 минут) разобралась с представительницей Великобритании Кэйти Бултер (190-е место рейтинга) – 6:3, 6:2.

Во 2-м круге турнира US Open Анастасии Павлюченковой будет противостоять оппонентка из Словакии – Анна Шмидлова (93-е место рейтинга). Самсонова же поспорит за выход в 3-й круг с победительницей пары Надия Подороска (Аргентина) – Гретье Миннен (Бельгия).

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 02:20 МСК
Элисон Риске
35
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
15
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2021, среда. 02:35 МСК
Людмила Самсонова
52
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Кэйти Бултер
190
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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