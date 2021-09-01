Джокович уступил один сет 145-й ракетке мира датчанину Руне, но вышел во 2-й круг US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч 1-го крута престижного теннисного турнира US Open между 34-летним сербским теннисистом Новаком Джоковичем (1-й номер рейтинга) и 18-летним представителем Дании Хольгер Витус Нёсков Руне (145-е место рейтинга).
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась победой серба в четырёх сетах – 6:1, 6:7, 6:2, 6:1.
Во 2-м круге турнира US Open Новаку Джоковичу будет противостоять нидерландский теннисист Таллон Грикспор (121-е место рейтинга).
Напомним, что турнир US Open 2021 проходит с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 27,2 млн, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
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