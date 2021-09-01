Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в «Инстаграме» после выхода во 2-й круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате США под 14-м номером, опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода во второй круг. На старте соревнований она победила американку Элисон Риске со счётом 6:4, 6:2.

«Насладилась каждой секундой на корте. Атмосфера была бомбическая сегодня!» — написала Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с представительницей Словакии Анной Шмидловой, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Соревнования в женском одиночном разряде на US Open завершатся 12 сентября.

Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она победила Викторию Азаренко из Беларуси со счётом 1:6, 6:3, 6:3.