Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в «Инстаграме» после выхода во 2-й круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на Открытом чемпионате США под 14-м номером, опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода во второй круг. На старте соревнований она победила американку Элисон Риске со счётом 6:4, 6:2.
«Насладилась каждой секундой на корте. Атмосфера была бомбическая сегодня!» — написала Павлюченкова.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с представительницей Словакии Анной Шмидловой, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Соревнования в женском одиночном разряде на US Open завершатся 12 сентября.
Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она победила Викторию Азаренко из Беларуси со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
- 1 сентября 2021
-
08:18
-
08:07
-
04:43
-
04:07
-
03:57
-
03:14
-
03:08
-
01:35
-
00:45
- 31 августа 2021
-
23:51
-
23:06
-
22:50
-
22:23
-
21:21
-
21:19
-
20:54
-
20:17
-
18:59
-
18:09
-
17:29
-
17:00
-
16:50
-
16:25
-
15:25
-
15:20
-
13:51
-
12:48
-
12:44
-
12:16
-
12:09
-
10:21
-
10:09
-
09:39
-
09:31
-
08:59