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Жюстин Энен: Джокович никогда не станет таким героем, как Федерер или Надаль

Жюстин Энен: Джокович никогда не станет таким героем, как Федерер или Надаль
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен сравнила достижения Новака Джоковича с титулами Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Это вечная битва за сравнение эпох и сравнение того, что Рафа сделал на Открытом чемпионате Франции, с карьерой Роджера или его титулами на Уимблдоне. Нравится вам это или нет, но Новак Джокович остаётся немного в тени и, вероятно, никогда по-настоящему не станет героем или кумиром, какими являются Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Невероятно то, чего он добивается в эпоху, когда теннис находится на действительно исключительном уровне, особенно физически. Графики гораздо более жёсткие, чем были в прошлом.

Мы не должны забывать о коронавирусном периоде, выпавшем на долю современных игроков. Они должны быть очень сильны психологически. Не знаю, как бы я пережила это. Всё это делает достижения Новака очень весомыми. Сегодня мне всё ещё трудно сравнивать эпохи, но мы живём в эру мужского тенниса, и в ближайшие десятилетия будет трудно понять, кто же лучше», — приводит слова Энен Тennis World USA.

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