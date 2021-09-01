Алекс Корретха: Надаль полон решимости, это ещё не конец

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха поделился мнением о решении Рафаэля Надаля взять паузу до конца текущего сезона из-за травмы.

«Неизвестно, каким он будет после стольких месяцев без соревнований, но он настроен оптимистично. Я знаю из его окружения, что он полон решимости и что это ещё не конец. Понимаю, что он пропускает сезон, потому что хочет найти решение возникшей проблемы. Что меня беспокоит, так это то, что, когда он вернётся после перерыва, он станет старше. Когда вы столько месяцев были без игры, у вас возникают другие проблемы или к вам возвращаются те же проблемы, что и у Федерера. Ты теряешь много соревновательного ритма, и это меня беспокоит», — приводит слова Алекса Tennis World USA.