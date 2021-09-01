«Теннисные СМИ — отстой». Райлли Опелка отреагировал на скандал со Стефаносом Циципасом

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал скандал вокруг грека Стефаноса Циципаса на Открытом чемпионате США. Соперник Циципаса по матчу первого круга — британец Энди Маррей — обвинил грека в жульничестве. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» остался недоволен долгими перерывами, которые брал Стефанос по ходу игры.

«Это просто смешно. Я понимаю, почему эта тема так освещается: теннис — отстой, теннисные медиа — отстой, они ужасны. Но надо понимать, что мы много потеем. Нам приходится идти в туалет. Я покидаю корт, чтобы сменить носки, обувь, шорты, футболку, всё. Для этого требуется 5-7 минут.

Я не знаю Циципаса, не знаю его ситуацию. Сомневаюсь, что он получает подсказки. Сегодня мне даже не разрешили взять с собой сумку, чтобы переодеться. Я сказал: «Ребята, в ней моя одежда и обувь. Вы можете пойти со мной, если хотите». Я ухожу с корта только для того, чтобы переодеться, потому что тут жарко, а влажность высокая», — цитирует Опелку AFP.