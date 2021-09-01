Зверев: Циципас возвращается из туалета и играет по-другому. Это какое-то волшебное место?

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на поведение грека Стефаноса Циципаса во время игр. Ранее соперник Циципаса по матчу первого круга US Open — британец Энди Маррей — обвинил грека в жульничестве. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» остался недоволен долгими перерывами, которые брал Стефанос по ходу игры.
«Это разрешено делать, но среди игроков есть неписаное правило. С ним же это происходит в каждом матче. Это ненормально. Так было в игре со мной в Цинциннати, и вот опять. Он один из лучших теннисистов мира. Не думаю, что ему нужно так поступать. Такие вещи случаются на юниорских турнирах, но не когда ты входишь в топ-3.
Циципас уходит в туалет на более чем 10 минут. Его отец пишет сообщение на телефоне. Циципас возвращается, и его тактика внезапно меняется. То ли он уходит в какое-то волшебное место, то ли здесь есть какая-то связь. Энди хорошо высказался по этому поводу. Между игроками должно быть уважение. Может, конечно, он просто вышел в туалет. Это возможно. Но это происходит слишком часто», — цитирует Зверева AFP.
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