US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, на US Open начнутся матчи второго круга в мужском и женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание игр с участием россиян.
US Open. 1 сентября. Расписание матчей с участием россиян
18:00 мск. Андрей Рублёв (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
19:30. Дарья Касаткина (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия).
20:00. Екатерина Александрова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия).
20:30. Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кёпфер (Германия).
Результаты матчей 31 августа — 1 сентября с участием россиян
Аслан Карацев (Россия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.
Карен Хачанов (Россия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.
Варвара Грачёва (Россия) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 5:7, 6:0, 6:2.
Вера Звонарёва (Россия) — Эшли Барти (Австралия) — 1:6, 6:7 (7:9).
Анастасия Потапова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 2:6, 2:6.
Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:7 (5:7), 6:3, 0:6.
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:2.
Людмила Самсонова (Россия) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 6:3, 6:2.
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