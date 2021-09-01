US Open — 2021: расписание, онлайн и результаты матчей российских теннисистов 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, на US Open начнутся матчи второго круга в мужском и женском одиночном разрядах. Предлагаем вашему вниманию расписание игр с участием россиян.

US Open. 1 сентября. Расписание матчей с участием россиян

18:00 мск. Андрей Рублёв (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

19:30. Дарья Касаткина (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия).

20:00. Екатерина Александрова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия).

20:30. Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кёпфер (Германия).

Результаты матчей 31 августа — 1 сентября с участием россиян

Аслан Карацев (Россия) — Хауме Мунар (Испания) — 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.

Карен Хачанов (Россия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.

Варвара Грачёва (Россия) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 5:7, 6:0, 6:2.

Вера Звонарёва (Россия) — Эшли Барти (Австралия) — 1:6, 6:7 (7:9).

Анастасия Потапова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 2:6, 2:6.

Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:7 (5:7), 6:3, 0:6.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:2.

Людмила Самсонова (Россия) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 6:3, 6:2.