Екатерина Бычкова: хочу, чтобы Джокович выиграл US Open, но думаю, что не сможет

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением, сможет ли Новак Джокович победить на Открытом чемпионате США и тем самым собрать календарный «Большой шлем».



«Когда человек стоит на пороге такого исторического события, конечно, хочется, чтобы оно наконец свершилось. Мне тяжело даже просто представить, что творится у него в голове, о чём они разговаривают с психологом внутри команды. Уверена, что в плане психологии он готовится основательно. Всё будет зависеть от его моральной составляющей, потому что физически и в теннисном отношении всё у него в порядке. Надо ещё учитывать тот факт, что сейчас молодые звёзды его «цепляют» — и Зверев, и Циципас. Сербу не так-то легко выходить против ребят, которые уже не просто молодые и перспективные, это игроки топ-10, и они подтвердили этот уровень. Они не падают вниз тут и там, у них действительно класс и уровень мировой «десятки» или даже «пятёрки». В полпинка их сейчас не одолеть, и выходит, что с четвертьфинала надо провести три матча на самом высоком уровне, выжать из себя максимум. Соответственно, хватит ли ему этой энергии?



Что получается исходя из сетки? В полуфинале может быть Зверев, парень, который несколько недель назад обыграл серба в очень принципиальном матче. А ведь это за два шага до главной его мечты, и потом надо будет сделать ещё один сложный шаг. Уверена, турнир для Новака будет крайне сложным, и нюансов на этом пути будет много. Если он выиграет титул, то станет самым крутым в истории, на мой взгляд.

Давление СМИ будет самым тяжёлым моментом для него. Я не знаю, кто у него в команде исполняет роль психолога, как они внутри коллектива работают и что для него важно, чтобы оставаться в фокусе и быть спокойным. Нюансов тут куча. Я хочу, чтобы он выиграл, но думаю, что не сможет», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».