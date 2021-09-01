Элина Свитолина вышла в третий круг US Open — 2021, где может сыграть с Дарьей Касаткиной

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.

Во втором круге Свитолина (5) в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:5. Поединок теннисисток продлился 1 час 17 минут. Свитолина 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Масаровой — 5 эйсов и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде Свитолиной предстоит сразиться с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.