Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина вышла в третий круг US Open — 2021, где может сыграть с Дарьей Касаткиной

Элина Свитолина вышла в третий круг US Open — 2021, где может сыграть с Дарьей Касаткиной
Комментарии

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.

Во втором круге Свитолина (5) в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счётом 6:2, 7:5. Поединок теннисисток продлился 1 час 17 минут. Свитолина 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Масаровой — 5 эйсов и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде Свитолиной предстоит сразиться с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2021, среда. 18:55 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Ребека Масарова
231
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021