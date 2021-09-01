Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2021, где сыграет с Мугурусой

19-я ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.

В матче второго круга финалистка US Open – 2019 Азаренко (18) в двух сетах обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини. Встреча продлилась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:1) в пользу Виктории. Азаренко 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету итальянки — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем раунде Азаренко сразится с девятой сеяной Гарбиньей Мугурусой из Испании.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.