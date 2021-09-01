Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв пробился в третий круг Открытого чемпионата США — 2021

Андрей Рублёв пробился в третий круг Открытого чемпионата США — 2021
Комментарии

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв одержал победу во втором круге Открытого чемпионата США – 2021. Рублёв (5) в четырёх сетах обыграл представителя Испании Педро Мартинес-Портеро со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Матч россиянина продлился 2 часа 56 минут. Рублёв 18 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Мартинес-Портеро — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем раунде Рублёву предстоит встреча с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) – Гидо Пелья (Аргентина).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. В Нью-Йорке также не сыграют 20-кратные победители турниров «Большого шлема» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2021, среда. 18:40 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 5 6 6  
6 2 		7 7 1 1  
             
Педро Мартинес-Портеро
75
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021