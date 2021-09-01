Андрей Рублёв пробился в третий круг Открытого чемпионата США — 2021

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв одержал победу во втором круге Открытого чемпионата США – 2021. Рублёв (5) в четырёх сетах обыграл представителя Испании Педро Мартинес-Портеро со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

Матч россиянина продлился 2 часа 56 минут. Рублёв 18 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Мартинес-Портеро — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем раунде Рублёву предстоит встреча с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) – Гидо Пелья (Аргентина).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. В Нью-Йорке также не сыграют 20-кратные победители турниров «Большого шлема» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.