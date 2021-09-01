Даниил Медведев одержал уверенную победу во втором круге US Open — 2021

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал уверенную победу во втором круге Открытого чемпионата США – 2021.

Во втором раунде US Open Медведев (2) в трёх сетах обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Кёпфера — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За право выйти в 1/8 финала турнира Медведев поборется с испанцем Пабло Андухаром.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. В Нью-Йорке также не сыграют 20-кратные победители турниров «Большого шлема» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.