Даниил Медведев одержал уверенную победу во втором круге US Open — 2021

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал уверенную победу во втором круге Открытого чемпионата США – 2021.
Во втором раунде US Open Медведев (2) в трёх сетах обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Кёпфера — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
За право выйти в 1/8 финала турнира Медведев поборется с испанцем Пабло Андухаром.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. В Нью-Йорке также не сыграют 20-кратные победители турниров «Большого шлема» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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