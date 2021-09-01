Дарья Касаткина обыграла Маркету Вондроушову и вышла в третий круг US Open — 2021

27-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионате США – 2021.
Во втором раунде US Open – 2021 Касаткина (25) обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (38-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету чешки — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В третьем круге Касаткиной предстоит встреча с пятой сеяной украинкой Элиной Свитолиной.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.
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