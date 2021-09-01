Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина обыграла Маркету Вондроушову и вышла в третий круг US Open — 2021

Дарья Касаткина обыграла Маркету Вондроушову и вышла в третий круг US Open — 2021
Комментарии

27-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионате США – 2021.

Во втором раунде US Open – 2021 Касаткина (25) обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (38-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету чешки — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Касаткиной предстоит встреча с пятой сеяной украинкой Элиной Свитолиной.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2021, среда. 19:50 МСК
Маркета Вондроушова
38
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021