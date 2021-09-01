Лаки-лузер Рахимова вышла в третий раунд US Open – 2021, уверенно обыграв Александрову

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.

В матче второго раунде лаки-лузер Рахимова в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Александрову (32) со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 6 минут. Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Александровой — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В третьем круге Рахимова сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) - Кристина Макхэйл (США).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.