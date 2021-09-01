Лаки-лузер Рахимова вышла в третий раунд US Open – 2021, уверенно обыграв Александрову

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.
В матче второго раунде лаки-лузер Рахимова в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Александрову (32) со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 6 минут. Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Александровой — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В третьем круге Рахимова сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) - Кристина Макхэйл (США).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.
- 1 сентября 2021
-
23:44
-
23:37
-
22:41
-
22:33
-
22:08
-
21:45
-
20:55
-
20:43
-
18:06
-
18:03
-
16:57
-
16:00
-
15:43
-
13:39
-
11:57
-
10:38
-
10:37
-
10:03
-
10:01
-
09:56
-
09:50
-
09:21
-
08:57
-
08:18
-
08:07
-
04:43
-
04:07
-
03:57
-
03:14
-
03:08
-
01:35
-
00:45
- 31 августа 2021
-
23:51
-
23:06
-
22:50