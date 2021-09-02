«Даниил вытащил кролика из шляпы». Пресс-служба US Open — о зрелищном ударе Медведева

Пресс-служба Открытого чемпионата США – 2021 отреагировала на зрелищный удар в исполнении второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева.
Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
«Даниил Медведев вытащил кролика из шляпы», — подписали пост в ITF.
Необычный удар Медведев (2) исполнил во втором круге US Open – 2021, где в трёх сетах обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:1, 6:2. За право выйти в 1/8 финала турнира Медведев поборется с испанцем Пабло Андухаром.
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим, который не примет участия в соревнованиях из-за травмы. В Нью-Йорке также не сыграют 20-кратные победители турниров «Большого шлема» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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