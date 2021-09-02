Определилась соперница Камиллы Рахимовой в третьем круге US Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой в третьем круге Открытого чемпионата США.

Крейчикова во втором круге уверенно обыграла американцу Кристину Макхэйл со счётом 6:3, 6:1.

Ранее Рахимова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:4, 6:1 и вышла в третий круг турнира.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.